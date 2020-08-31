Сегодня шахтеры Казахстана отмечают профессиональный праздник. Шахтер – одна из самых сложных и героических профессий в современной промышленности, ведь люди, посвятившие себя шахтерскому делу, совершают подвиг ежедневно, говорится в поздравлении Министерства индустрии и инфраструктурного развития, передает Trend со ссылкой на Казинформ.

«Угольная промышленность Казахстана была и остается одной из важнейших ресурсных отраслей экономики. По запасам угля Казахстан входит в десятку стран-лидеров. Более 90% разведанных запасов угля сосредоточены на севере и в центральной части страны.

За годы независимости угледобывающими предприятиями добыто более 2,6 млрд. тонн угля, более 0,7 млрд. тонн экспортировано в ближнее и дальнее зарубежье.

На сегодняшний день угольная отрасль республики обеспечивает выработку порядка 70% электроэнергии, стопроцентную загрузку коксохимического производства, а также полностью удовлетворяет потребности в топливе коммунально-бытового сектора и населения», - отметили в МИИР РК.

Сегодня в стране успешно реализуется «Дорожная карта по развитию угольной отрасли Республики Казахстан на 2019-2021 годы», а также сформирован «План потребности угольной продукции для коммунально-бытовых нужд и населению на период 2019-2020 годы».

Сегодня обновляются и совершенствуются методы работы, но главное — сохраняются славные традиции многих поколений тружеников отрасли. День шахтера — это повод сказать слова благодарности ветеранам горнодобывающей промышленности, выразить восхищение самоотверженности, командному духу, ответственному отношению к делу горняков.