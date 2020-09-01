До 1588 увеличилось число умерших от коронавируса в Казахстане

65 случаев с летальным исходом от коронавирусной инфекции зарегистрированы в Казахстане с 24 по 30 августа. Об этом, как передает Trend со ссылкой на «Казинформ», сообщает coronavirus2020.kz.

В разрезе регионов: город Нур-Султан - 3, город Алматы - 13, город Шымкент - 1, Акмолинская область - 4, Алматинская область - 6, Атырауская область - 10, Восточно-Казахстанская область - 12, Жамбылская область - 1, Западно-Казахстанская область - 3, Карагандинская область - 5, Кызылординская область - 2, Павлодарская область - 5.

Итого по Республике Казахстан зарегистрированы 1588 случаев с летальным исходом.