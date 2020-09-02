За прошедшие сутки в Казахстане выявлено 72 заболевших коронавирусом

Казахстан 2 сентября 2020 07:50 (UTC+04:00)
За прошедшие сутки в Казахстане выявлено 72 заболевших коронавирусом

За прошедшие сутки в Казахстане выявлены 72 заболевших коронавирусной инфекцией. Из них 14 без клинических проявлений, передает Trend со ссылкой на «Казинформ».

В разрезе регионов (общая/бессимптомные) город Нур-Султан - 8 / 0, город Алматы - 8 / 1, Акмолинская область - 7 / 3, Алматинская область - 2 / 2, Атырауская область - 1 / 1, Восточно-Казахстанская область - 15 / 1, Жамбылская область - 3 / 2, Западно-Казахстанская область - 5 / 1, Карагандинская область - 10 / 2, Костанайская область - 4 / 0, Павлодарская область - 1 / 0, Северо-Казахстанская область - 8 / 1.

Всего в стране выявлены 105 944 заболевших.

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