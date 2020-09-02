Объявлен официальный запуск Казахстанско-американского Делового совета

Казахстан 2 сентября 2020 17:39 (UTC+04:00)
Объявлен официальный запуск Казахстанско-американского Делового совета

В целях дальнейшего расширения торгово-экономического сотрудничества между Казахстаном и Соединенными Штатами, Торговая палата США официально объявила о запуске Казахстанско-американского Делового совета (USKZBC), передает Trend со ссылкой на Казинформ.

В целях дальнейшего расширения торгово-экономического сотрудничества между Казахстаном и Соединенными Штатами, Торговая палата США официально объявила о запуске Казахстанско-американского Делового совета (USKZBC).

Миссией Делового совета является дальнейшее углубление экономических связей между двумя странами через расширенную платформу Торговой палаты США. Функции председателя Совета берет на себя компания Chevron, являющаяся крупнейшим инвестором в экономику Казахстана. Секретариат Совета будет располагаться в профильном территориальном Департаменте Торговой палаты США под общим руководством Старшего Вице-президента Хуш Чокси.

В сообщении Торговой палаты говорится, что товарооборот между Казахстаном и Соединенными Штатами составляет около 2 млрд долларов в год, и имеются большие возможности для дальнейшего роста взаимной торговли в таких секторах экономики, как сельское хозяйство, энергетика, горнодобывающая промышленность и инфраструктура. В настоящее время в Казахстане работают более 700 американских компаний.

Как отметил старший вице-президент Торговой палаты США Майрон Бриллиант, в преддверии 30-летия установления дипломатических отношений между двумя странами организация намерена принимать активное участие в развитии двустороннего торгово-экономического сотрудничества.

«Вхождение Казахстанско-американской бизнес-ассоциации в состав Торговой палаты США предоставит бизнес-сообществу необходимые инструменты для развития этих важных и стратегических отношений», - отметил Найджел Хирн, президент Chevron по Евразийско-Тихоокеанскому региону.

Посол Казахстана в США Ержан Казыханов добавил: «Мы рассматриваем открытие Казахстанско-американского делового совета в Торговой палате США как историческое событие, которое дает мощный импульс для расширения торгово-экономического партнерства между Казахстаном и США и будет способствовать созданию новых рабочих мест и возможностей в обеих странах. Как ведущая экономика Центральной Азии, Казахстан остается надежным партнером Соединенных Штатов и привержен дальнейшему взаимовыгодному сотрудничеству с американскими компаниями».

Торговая палата США является крупнейшей в мире бизнес организацией, объединяющей и представляющей интересы порядка 3,5 млн. американских компаний, 3 тыс. региональных палат и имеет более 90 своих представительств за рубежом.

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