За прошедшие сутки в Казахстане выявлено 88 заболевших коронавирусом
За прошедшие сутки в Казахстане выявлены 88 заболевших коронавирусной инфекцией. Из них 33 без клинических проявлений, передает Trend со ссылкой на МИА «Казинформ».
В разрезе регионов (общая/бессимптомные) город Нур-Султан - 18 / 4, город Алматы - 5 / 1, город Шымкент - 1 / 0, Акмолинская область - 5 / 2, Актюбинская область - 3 / 1, Алматинская область - 1 / 1, Атырауская область - 5 / 4, Восточно-Казахстанская область - 14 / 4, Жамбылская область - 5 / 1, Западно-Казахстанская область - 8 / 4, Карагандинская область - 8 / 5 Костанайская область - 4 / 1 Павлодарская область - 4 / 3 Северо-Казахстанская область - 7 / 2
Всего в стране выявлены 106 032 заболевших.
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