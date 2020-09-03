О льготном кредитовании бизнеса рассказал замглавы Нацбанка Казахстана

Заместитель председателя Национального банка РК Есжан Биртанов рассказал о кредитовании бизнеса, пострадавшего в период карантинного режима, передает Trend со ссылкой на Казинформ.

В рамках антикризисных инициатив главы государства с марта текущего года реализуется программа льготного кредитования для поддержки МСБ с лимитом финансирования на общую сумму 600 млрд тенге.

«Программа направлена на поддержку субъектов МСБ, пострадавших в результате введения чрезвычайного положения, у которых наблюдается ухудшение финансового состояния. Ухудшение финансового состояния может быть обосновано снижением реализации товаров/услуг, задержкой оплаты от покупателей, сокращением штатной численности работников. Для подтверждения ухудшения финансового состояния заемщик предоставляет банку соответствующие документы», - отметил Есжан Биртанов.

Займы предоставляются предприятиям на пополнение оборотных средств по ставке вознаграждения до 8% годовых. За время действия программы принято 2 207 заявок на сумму 536 млрд тенге, профинансировано 1 279 субъектов малого и среднего предпринимательства на сумму 341,4 млрд. тенге.

«С учетом прозвучавшего в послании поручения данная программа будет продлена до конца 2021 года, объем ее финансирования будет увеличен до 800 млрд тенге», - сказал зампред Нацбанка.

При этом поддержка будет оказываться в секторах, определенных правительством совместно с НПП «Атамекен».