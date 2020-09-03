В Казахстане строят 12 инфекционных больниц в рамках подготовки ко второй волне пандемии

В Казахстане приступили к активной фазе строительства 12 модульных инфекционных больниц. Об этом сообщил первый вице-министр здравоохранения РК Марат Шоранов в ходе онлайн-брифинга, передает Trend со ссылкой на Казинформ.

«В настоящее время акиматы регионов приступили к активной фазе строительства 12 модульных инфекционных больниц и реконструкции одной больницы с вводом их в эксплуатацию в октябре текущего гда», - сказал Марат Шоранов.

Данная работа, как отметил вице-министр, проводится в рамках подготовки к возможной второй волне пандемии и позволит обеспечить своевременной и качественной помощью население страны.

«Дополнительно будет развернуто 2 700 инфекционных коек, оснащенных современным оборудованием. Финансирование предусмотрено за счет средств программы Дорожной карты занятости и местных бюджетов», - добавил Марат Шоранов.