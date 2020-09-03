В Казахстане прокомментировали информацию о запрете вывоза металлического лома в Россию

Запрет на вывоз из Казахстана в страны Евразийского экономического союза (ЕАЭС) лома черных и цветных металлов автотранспортом действует до 22 октября 2020 года. Об этом в четверг сообщили ТАСС в пресс-службе Министерства индустрии и инфраструктурного развития Казахстана, передает Trend.

"На сегодня действует совместный приказ министерств индустрии и инфраструктурного развития, национальной экономики, финансов "О некоторых вопросах транспортировки лома и отходов черных и цветных металлов", согласно которому действует запрет на вывоз в третьи страны и ЕАЭС с территории Республики Казахстан автотранспортом лома и отходов черных и цветных металлов. Срок действия приказа - до 22 октября 2020 года. Данный приказ применяется на основании статьи 29 Договора о Евразийском экономическом союзе", - пояснили в министерстве.

Как уточнили в ведомстве, другие запреты на экспорт лома и отходов черных и цветных металлов Казахстан не вводил.

"Металлургическая отрасль является одной из ключевых сфер экономики Казахстана, имеет высокое влияние на формирование макроэкономических показателей. С учетом складывающейся ситуации пандемии коронавирусной инфекции, которая оказала крайне негативное влияние на экономику страны, важным для нас является поддержать отечественные металлургические предприятия в обеспечении их сырьем в виде лома и отходов черных и цветных металлов и минимизировать технологические простои", - подчеркнули в Мининдустрии Казахстана.