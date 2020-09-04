Производство бумаги запустят в Северо-Казахстанской области

В Северо-Казахстанской области доля малого и среднего бизнеса в ВВП возросла по итогам прошлого года до 31%, передает Trend со ссылкой на Казинформ.

По словам акима области Кумара Аксакалова, по этому показателю регион занимает пятое место в стране. Резервы по увеличению доли МСБ в валовом продукте еще есть, уверен К.Аксакалов.

«Нам необходимо реализовать ряд перспективных проектов. Так, компания ТОО «Тайынша Май» в этом году запустит выщелачивательный цех. ТОО «Кирпич СК» планирует запустить завод с мощность производства 150 тысяч кирпичей в сутки. Это позволит закрыть 30% потребности области. После запуска завода по производству бумаги ТОО «Радуга» планирует выпуск бумаги бытового назначения с объемом 500 тонн продукции в месяц», - рассказал аким области.

Он добавил, что в регионе сформировали пул из 50 инвестиционных проектов на 237 млрд тенге. Их реализация позволит создать более пяти тысяч рабочих мест. По итогам года в область намерены привлечь 287 млрд тенге.

«Для поддержки МСБ реализуется ряд мер государственной поддержки: «Дорожная карта занятости», «Еңбек», «Экономика простых вещей», «Дорожная карта бизнеса-2025». Все указанные меры должны быть направлены на поддержку реализуемых проектов МСБ и открытие новых производств», - сказал К.Аксакалов.