1,6 трлн тенге предусмотрено на реализацию поручений президента Казахстана в 2021 году

Казахстан 4 сентября 2020 17:27 (UTC+04:00)
1,6 трлн тенге предусмотрено на реализацию поручений президента Казахстана в 2021 году

Сколько средств предусмотрено выделить на реализацию поручений главы государства в рамках послания, ответил первый заместитель премьер-министра РК Алихан Смаилов, передает Trend со ссылкой на Казинформ.

«Поручения президента, озвученные в послании, требуют соответствующего финансового обеспечения. В республиканском бюджете текущего года уже предусмотрены определенные средства. Например, на создание 13 новых инфекционных быстровозводимых больниц предусмотрено 30 млрд тенге. Уже выделено 70 млрд тенге на закуп компьютерной техники для детей из социально-уязвимых семей из резерва правительства», - сообщил Алихан Смаилов во время онлайн-брифинга в правительстве.

Алихан Смаилов отметил, что в настоящее время ведутся работы по дополнительному обеспечению расходов в рамках уточнения бюджета 2020 года. В частности, это расходы на дополнительные надбавки медработникам, закуп лекарств. По данным Алихана Смаилова, дополнительная потребность в текущем году составит порядка 300 млрд тенге.

«В бюджете 2021 года на выполнение поручений президента из послания 1,6 трлн тенге уже предусмотрено. В первую очередь это такие расходы, как увеличение зарплаты медработников, учителей, субсидирование процентных ставок по кредитам МСБ, расходы на строительство и реконструкцию дорог республиканского значения, на программу «Ауыл-Ел бесігі» и другое. По отдельным поручениям госорганами уточняются затраты», - отметил А. Смаилов.

«Источниками расходов по дополнительным затратам будут являться оптимизация расходной части нашего бюджета. Это - дополнительные поступления от работы по снижению теневой экономики, расширение налогооблагаемой базы, поступление в бюджет за счет развития экономики и предпринимательства и частных инвестиций», - добавил первый заместитель премьер-министра.

Напомним, 1 сентября 2020 года президент РК Касым-Жомарт Токаев обратился к народу Казахстана с посланием «Казахстан в новой реальности: время действий». С полным текстом послания главы государства «Казахстан в новой реальности: время действий» можно ознакомиться здесь.

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