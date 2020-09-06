За прошедшие сутки в Казахстане выявлено 76 заболевших коронавирусом
За прошедшие сутки в Казахстане выявлены 76 заболевших коронавирусной инфекцией. Из них 31 без клинических проявлений, передает Trend со ссылкой на МИА Казинформ.
В разрезе регионов (общая/бессимптомные): город Нур-Султан - 7 / 2, город Алматы - 10 / 6, город Шымкент - 1 / 1, Акмолинская область - 3 / 2, Алматинская область - 2 / 1, Атырауская область - 5 / 5, Восточно-Казахстанская область - 17 / 8, Западно-Казахстанская область - 6 / 0, Карагандинская область - 8 / 1, Костанайская область - 3 / 1, Павлодарская область - 5 / 0, Северо-Казахстанская область - 5 / 0, Туркестанская область - 4 / 4.
Всего в стране выявлен 106 301 заболевший.
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