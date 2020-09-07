60 человек с коронавирусом выявили в Казахстане

Казахстан 7 сентября 2020 08:25 (UTC+04:00)
60 человек с коронавирусом выявили в Казахстане

За прошедшие сутки в Казахстане выявлены 60 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию, передает Trend со ссылкой на «Казинформ».

В разрезе регионов: город Нур-Султан - 4, город Алматы - 4, Акмолинская область - 3, Алматинская область - 3, Атырауская область - 6, Восточно-Казахстанская область - 15, Жамбылская область - 1, Западно-Казахстанская область - 8, Карагандинская область - 5, Костанайская область - 3, Павлодарская область - 4, Северо-Казахстанская область - 4.

Всего в стране выявлен 106 361 заболевший.

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