Благодаря Казахстану импорт подсолнечного масла стал обходиться Узбекистану дешевле

Казахстан, снизив цену на подсолнечное масло, смог значительно нарастить его поставки в Узбекистан, что позволило увеличить его долю в узбекском импорте этого вида масла с 16 до 62 процентов, сообщает Trend со ссылкой на nuz.uz.

Россия, напротив, подняла цены, что снизило ее присутствие на внутреннем рынке республики с 84 до 38 процентов.

В частности, средневзвешенная стоимость импортируемого Узбекистаном подсолнечного масла из Казахстана, снизилась с $736,64 за одну тонну в первом полугодии прошлого года до $656,92 в первом полугодии текущего года, из России – возросла соответственно с $681,04 до $703,17.

В натуральном выражении Узбекистан увеличил импорт казахстанского подсолнечного масла по итогам января-июня 2020 года в 6,8 раза относительно аналогичного периода прошлого года до 9,84 тыс тонн, денежном – в 6,1 раза до $6,46 млн. Закупки в России упали соответственно на 18,9 процента до 6,05 тыс тонн и на 16,3 процента до $4,26 млн.

Всего Узбекистан увеличил импорт подсолнечного масла по итогам первого полугодия 2020 года в физическом объеме на 78,2 процента по сравнение с первым полугодием прошлого года до 15,89 тыс тонн, в стоимостном исчислении – на 74,2 процента. При этом общая средневзвешенная цена закупаемого подсолнечного масла снизилась с $690,07 за одну тонну до $674,53.