В Казахстане выздоровели 94% от всех заразившихся коронавирусом

Порядка 94% от всех инфицированных коронавирусом нового типа выздоровели в Казахстане. Об этом сообщил премьер-министр республики Аскар Мамин на заседании правительства в среду, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Принятые своевременные меры стабилизировали ситуацию по коронавирусу. Ежесуточный прирост [случаев] коронавирусной инфекции и вирусной пневмонии варьируется в пределах 0,5%. Выздоровевших на данный момент 94% от всех заразившихся, загруженность инфекционных стационаров составляет 15%. Вызовы скорой помощи по вопросам коронавирусной инфекции снижены до 80%", - рассказал Мамин.

Он отметил, что сформирован запас средств индивидуальной защиты и лекарств. С августа население обеспечивается бесплатными лекарствами для лечения этой вирусной инфекции на амбулаторном уровне. В регионах строят 12 инфекционных больниц и реконструируют два стационара.

"Уверен, что все принимаемые меры помогут справиться и с возможной новой волной коронавируса, и сезонными заболеваниями. Конечно, требуется соблюдение строгих санитарных правил. С учетом нестабильности эпидемии в мире нам следует продолжить работу по подготовке к возможной новой волне вируса и продлить некоторые ограничительные меры", - отметил премьер-министр.

Он поручил руководителям регионов держать на особом контроле эпидемиологическую ситуацию на местах, оперативно реагировать на изменения показателей репродуктивности коронавируса и заболеваемости.

Режим чрезвычайного положения в связи с распространением коронавируса действовал в Казахстане с 16 марта по 11 мая. 5 июля власти республики из-за ухудшения эпидемической ситуации повторно ввели ряд дополнительных ограничений. К их постепенному смягчению приступили с 17 августа, а с 31 августа начался второй этап ослабления карантинных мер.

В настоящее время в Казахстане зарегистрировали 106 498 инфицированных коронавирусом, выздоровели 100 042 человека, умерли 1 646.