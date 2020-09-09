Токаев подписал указ об образовании Министерства по чрезвычайным ситуациям Казахстана

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал в среду указ об образовании в республике министерства по чрезвычайным ситуациям. Об этом сообщила пресс-служба главы государства, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"В целях модернизации и повышения эффективности системы государственного управления постановляю образовать Министерство по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан", - говорится в документе.

Согласно указу, новому ведомству будут переданы некоторые полномочия МВД, министерства индустрии и инфраструктурного развития, а также министерства национальной экономики.