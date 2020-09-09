Подписан меморандум о финансировании строительства новых больниц в Казахстане

Подписание меморандума состоялось сегодня в ходе онлайн-встречи министра здравоохранения Казахстана Алексея Цоя и председателя правления Евразийского банка развития (ЕАБР) Николая Подгузова. Об этом, как передает Trend, сообщает, «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения Казахстана.

В рамках Меморандума стороны выразили намерения сотрудничать в нескольких направлениях: содействие ЕАБР в финансировании проектов министерства, в том числе, в рамках обновления инфраструктуры здравоохранения; наращивания вовлеченности частного сектора и развития механизмов предпроектной подготовки путем продвижения ГЧП-инициатив технического содействия ЕАБР в государствах-участницах. «В рамках Послания Главы государства Касым-Жомарта Токаева народу Казахстана от 1 сентября 2020 года, а также Государственной программы развития здравоохранения на 2020-2024 годы министерством предусматривается обновление инфраструктуры здравоохранения. В связи с этим, министерство выражает готовность совместно с ЕАБР начать работу в этом направлении», - отметил Алексей Цой.