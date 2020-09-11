161 человек выздоровел от коронавируса в Казахстане за сутки
За прошедшие сутки в Казахстане 161 человек выздоровел от коронавирусной инфекции. Об этом передает Trend со ссылкой на МИА «Казинформ».
В разрезе регионов: город Нур-Султан - 4 город Алматы - 67 Актюбинская область - 4 Атырауская область - 4 Восточно-Казахстанская область - 19 Западно-Казахстанская область - 36 Карагандинская область - 12 Павлодарская область - 4 Туркестанская область - 11
Итого выздоровевших в Казахстане – 100 409.
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