Объем IT-услуг превысил 150 млрд тенге за полугодие в Казахстане

В Казахстане услуги в области компьютерного программирования и консультаций превысили 150 миллиардов тенге за полугодие, передает Trend со ссылкой на Казинформ.

Объём услуг по компьютерному программированию, а также консультационным и аналогичным услугам за первое полугодие 2020 года составил 153,5 млрд тг — на 38,9% больше по сравнению с прошлым годом (ИФО — 135%). Рост объёма услуг в этой сфере наблюдается пятый год подряд.

Почти 90% объёма услуг в секторе приходится лишь на два ключевых мегаполиса РК — Алматы (69,5 млрд тг) и Нур-Султан (68,1 млрд тг).

Здесь же отмечен и самый существенный рост услуг по сравнению с январём-июнем 2019 года: в Нур-Султане — на 23,1 млрд тг, в Алматы — на 17,8 млрд тг. Годовой рост почти на 1 млрд тг также наблюдается в Западно-Казахстанской области.

Наибольший объём услуг в секторе приходится на разработку программного обеспечения: 64,8 млрд тг — на 17,5% больше, чем за январь–июнь 2019 года.

Следом идут консультационные и практические услуги в области информационных технологий, которые выросли в 4,7 раза, до 34,4 млрд тг. На сопровождение программного обеспечения приходится 7 млрд тг, рост за год — на 15,5%.

Заметим, в реестр доверенного программного обеспечения и продукции электронной промышленности МЦРИАП РК включены IT-решения 12 отечественных производителей. Присутствие в реестре дает производителям приоритетное право участия в государственных закупках способом предварительного квалификационного отбора.

В реестр вошли программные решения по защите от киберугроз, для автоматизации деятельности организаций, работы с электронными документами, управления процессом образования, предотвращения утечек информации и т. д.