Медицинский автопарк Павлодарской области обновится на 100%

Во время своей рабочей поездки в Павлодарскую область первый вице-министр здравоохранения РК Марат Шоранов посетил медучреждения Аксу, передает Trend со ссылкой на Казинформ.

Как сообщил директор Аксуской горбольницы Максат Мукашев, медучреждение имеет в своей структуре стационар на 180 коек, многопрофильную поликлинику на 500 посещений, семь врачебных амбулаторий в сельской зоне, пять фельдшерско-акушерских пунктов и 10 медпунктов.

В больнице реализованы проекты государственно-частного партнерства. Первым был открыт гемодиализный центр. Также в 2019 году здесь установили компьютерный томограф.

По словам врача лучевой диагностики Марины Анисимовой, несмотря на серьезную нагрузку во время пандемии, врачи работали с большим энтузиазмом. «Я работаю в Аксуской горбольнице второй месяц, – говорит молодой специалист. – Образование получила в Семее. Сама из Павлодара. Очень рада работать в родной области и приносить пользу людям».

В общении с медперсоналом горбольницы Марат Шоранов обратил особое внимание на работу медиков во время пандемии коронавируса. «В период пандемии мы развернули 230 провизорных коек, дефицита мест не было, – отметил директор Аксуской горбольницы Максат Мукашев. – Всего пролечены 922 пациента. В провизорных госпиталях работали 98 медиков».

В настоящее время ситуация стабильная. Количество случаев ОРВИ и пневмонии резко снизилось, в связи с чем провизорные койки законсервированы. Вице-министр здравоохранения РК также заострил внимание на проблеме качественной медпомощи жителям отдаленных сел.

«Сегодня у нас есть поручение Президента об обновлении инфраструктуры, особенно на селе, – подчеркнул Марат Шоранов. – В этой связи необходимо провести аудит имеющейся инфраструктуры для определения потребности строительства новых объектов. Думаю, до ноября мы эту работу выполним».

Марат Шоранов отметил, что в ближайшее время в область поступит семь передвижных медицинских комплексов. Кроме того, до ноября в регион прибудут 109 карет скорой помощи отечественного производства.

В завершение вице-министр подчеркнул важность соблюдения санитарно-эпидемиологических правил. В противном случае инфекция будет распространяться дальше.