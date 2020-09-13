74 человека заболели коронавирусом в Казахстане
За прошедшие сутки в Казахстане выявлены 74 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию, передает Trend со ссылкой на «Казинформ».
В разрезе регионов: город Нур-Султан - 7, город Алматы - 6, Акмолинская область - 3, Актюбинская область - 2, Алматинская область - 7, Атырауская область - 8, Восточно-Казахстанская область - 14, Жамбылская область - 1, Западно-Казахстанская область - 7, Карагандинская область - 7, Костанайская область - 2, Павлодарская область - 4, Северо-Казахстанская область - 5, Туркестанская область - 1.
Всего в стране выявлены 106 803 заболевших.
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