74 человека заболели коронавирусом в Казахстане

За прошедшие сутки в Казахстане выявлены 74 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию, передает Trend со ссылкой на МИА «Казинформ».

В разрезе регионов: город Нур-Султан - 7, город Алматы - 6, Акмолинская область - 3, Актюбинская область - 2, Алматинская область - 7, Атырауская область - 8, Восточно-Казахстанская область - 14, Жамбылская область - 1, Западно-Казахстанская область - 7, Карагандинская область - 7, Костанайская область - 2, Павлодарская область - 4, Северо-Казахстанская область - 5, Туркестанская область - 1

Всего в стране выявлены 106 803 заболевших.