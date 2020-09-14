Втрое выросло производство консервированной рыбы и икры в Казахстане

Производство консервированной рыбы и икры в Казахстане выросло сразу втрое, передает Trend со ссылкой на Казинформ.

Рекорды в секторе бьёт Атырауская область.

За январь–июль 2020 года производство приготовленной или консервированной другим способом рыбы, икры и её заменителей достигло 15,6 тыс. тонн — в 3,1 раза больше, чем годом ранее.

Почти две трети всего производства (64,2%) пришлись на Атыраускую область: 10 тысяч тонн — сразу в 40,6 раза больше показателя аналогичного периода прошлого года. В тройку лидирующих регионов также вошли Западно-Казахстанская (2 тыс. тонн, плюс 11,7%) и Туркестанская (1,8 тыс. тонн, плюс 57,1%) области.

В денежном выражении переработка и консервирование рыбы, ракообразных и моллюсков достигли 13,6 млрд тг (ИПП — 212,1%).

Напомним, глава государства отметил, что рыбная отрасль заслуживает пристального внимания, сообщает официальный ресурс премьер-министра РК. До 1 ноября совместно с акиматами будут разработаны региональные программы развития рыбного хозяйства и выведены региональные индикаторы.

По итогам первого полугодия казахстанские компании обеспечили спрос (экспорт плюс реализация на внутреннем рынке) на переработанную и консервированную рыбу, ракообразных и моллюсков на 62,6%, против 40% годом ранее. Производство выросло за этот период почти втрое к прошлому году, до 42 тыс. тонн. На долю импорта пришлось 37,4%. В Казахстан импортировали 25,1 тыс. тонн продукции в секторе — на 9% больше, чем годом ранее.

На долю экспорта пришлось 16,8% ресурсов: 11,3 тыс. тонн рыбы — на 19,7% меньше, чем годом ранее.

В августе рыба и морепродукты подорожали на 12,4% по сравнению с августом прошлого года. Значительное удорожание наблюдается в Кызылординской (на 18%), Павлодарской (на 16,3%) и Карагандинской (на 15,9%) областях.

Мороженая рыба подорожала на 14,1%, свежая или охлаждённая — на 13%, солёная и копчёная — на 9,9%. Среди рыбных консервов деликатесные подорожали на 11,1%, неделикатесные — на 10,5%.