Рыбоводческие хозяйства Туркестанской и Кызылординской областей обменялись опытом

Делегация Кызылординской области посетила Келесский район Туркестанской области в рамках семинара по обмену опытом «Тауарлық балық (акваөсіру) шаруашлығын дамыту мүмкіндіктері», передает Trend со ссылкой на «Казинформ».

Делегация во главе с заместителем акима Кызылординской области Бахытом Жахановым и группа предпринимателей, занимающихся развитием рыбного хозяйства, ознакомились с деятельностью хозяйства «Көшім», расположенного в районе.

На сегодняшний день в Келесском районе 4 крупных хозяйства занимаются рыбоводством. Одно из них – хозяйство «Көшім», которое занимается разведение рыбы и ее последующей переработкой. Площадь хозяйства составляет 100 га, мощность - 400 тонн продукции в год. На сегодняшний день соседние регионы проявляют большой интерес к деятельности товарищества.