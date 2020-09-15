65 инфицированных коронавирусом выявили за сутки в Казахстане
За прошедшие сутки в Казахстане выявлены 65 заболевших с положительным ПЦР-тестом на коронавирусную инфекцию, передает Trend со ссылкой «Казинформ».
В разрезе регионов: город Нур-Султан - 3, город Алматы - 2, Акмолинская область - 3, Актюбинская область - 1, Алматинская область - 3, Атырауская область - 9, Восточно-Казахстанская область - 20, Западно-Казахстанская область - 7, Карагандинская область - 5, Костанайская область - 2, Павлодарская область - 1, Северо-Казахстанская область - 6, Туркестанская область - 3.
Всего в стране выявлены 106 920 заболевших.
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