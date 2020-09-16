64 инфицированных коронавирусом выявили за сутки в Казахстане
За прошедшие сутки в Казахстане выявлены 64 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию, передает Trend со ссылкой на МИА «Казинформ».
В разрезе регионов: город Нур-Султан - 7 город Алматы - 1 Акмолинская область - 2 Алматинская область - 4 Атырауская область - 8 Восточно-Казахстанская область - 18 Жамбылская область - 2 Западно-Казахстанская область - 4 Карагандинская область - 5 Костанайская область - 2 Кызылординская область - 1 Павлодарская область - 1 Северо-Казахстанская область - 6 Туркестанская область - 3 Всего в стране выявлены 106984 заболевших.
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