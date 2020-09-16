Семь предприятий запустят в Туркестане до конца года

В индустриальной зоне в Туркестанской области до конца года, как ожидается, будет реализовано семь проектов на сумму 2,6 млрд тенге. При реализации плана будет создано 446 новых рабочих мест, передает Trend со ссылкой на Казинформ.

Один из таких проектов - швейная фабрика «Turkestan Tekstil», недавно открывшаяся при участии главы региона У. Шукеева.

Общая стоимость проекта составляет 415 млн тенге. Об этом сообщил генеральный директор управляющей компании индустриальных зон «Turkistan» Талгат Кыдырбаев.

По его словам, индустриальная зона, занимающая 40 гектаров земли в микрорайоне «Бекзат», будет увеличена до 350 гектаров. «Эпидемия, всколыхнувшая весь мир, объявленная в стране чрезвычайная ситуация и режим карантина оказали значительное негативное влияние на объекты предпринимательства. Так, например, при установке действующих предприятий, строительство новых предприятий замедлилось. Однако до конца текущего года будет проведена легализация документов на здание. Сегодня в связи с этим ведется соответствующая работа», – сказал Т. Алпысбайулы.

В настоящее время ведется работа по созданию благоприятных условий для граждан, работающих в индустриальной зоне города Туркестан. В частности, дороги региона заасфальтированы и обеспечены велодорожками. Это связано с тем, что специалисты оказывают положительное влияние на свободный доступ работников. Кроме того, будет построена мини-футбольная площадка и теннисный корт, что позволит работникам вести здоровый образ жизни на должном уровне.

Стоит отметить, что в целом в области девять индустриальных зон. Они расположены в городах Туркестан, Кентау и Ордабасинском, Сузакском, Тюлькубасском, Байдибекском, Казыгуртском, Шардаринском, Мактааральском районах. В 2019 году в данных индустриальных зонах введено в эксплутатцию восемь проектов на сумму 4,3 млрд тенге, создано 460 новых рабочих мест. В результате в бюджет региона поступило 1,2 млрд налоговых отчислений и произведено продукции на общую сумму 6,77 млрд тенге. Это в четыре раза больше, чем в 2018 году.