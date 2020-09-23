76 новых случаев коронавируса зарегистрировано в Казахстане за прошедшие сутки
а прошедшие сутки в Казахстане выявлены 76 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию, передает Trend со ссылкой на «Казинформ».
В разрезе регионов: город Нур-Султан - 20, город Алматы - 3, Акмолинская область - 2, Актюбинская область - 1, Алматинская область - 3, Атырауская область - 5, Восточно-Казахстанская область - 28, Западно-Казахстанская область - 2, Карагандинская область - 4, Костанайская область - 2, Кызылординская область - 1, Северо-Казахстанская область - 5.
Всего в стране выявлены 107450 заболевших.
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