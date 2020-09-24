За прошедшие сутки в РК выявлено 79 заболевших коронавирусом
За прошедшие сутки в Казахстане выявлены 79 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию, передает Trend со ссылкой на МИА Казинформ.
В разрезе регионов: город Нур-Султан - 16, город Алматы - 3, город Шымкент - 1, Акмолинская область - 4, Алматинская область - 3, Атырауская область - 8, Восточно-Казахстанская область - 21, Западно-Казахстанская область - 2, Карагандинская область - 5, Костанайская область - 2, Кызылординская область - 1, Павлодарская область - 3, Северо-Казахстанская область - 6, Туркестанская область - 4.
Всего в стране выявлены 107529 заболевших.
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