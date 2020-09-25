61 новый случай коронавируса зарегистрирован в Казахстане за сутки
За прошедшие сутки в Казахстане выявлен 61 заболевший с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию, передает Trend со ссылкой на МИА «Казинформ».
В разрезе регионов: город Нур-Султан - 5 город Алматы - 5 Акмолинская область - 3 Актюбинская область - 1 Алматинская область - 2 Атырауская область - 3 Восточно-Казахстанская область - 18 Жамбылская область - 1 Западно-Казахстанская область - 3 Карагандинская область - 6 Костанайская область - 3 Павлодарская область - 4 Северо-Казахстанская область - 5 Туркестанская область - 2.
Всего в стране выявлены 107 590 заболевших.
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