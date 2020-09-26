В 2021 году в Алматы появятся еще 357 «умных» светофоров

В целях снижения количества ДТП полицией Алматы на постоянной основе проводится обследование улично-дорожной сети, передает Trend со ссылкой на МИА «Казинформ».

Как сообщили в пресс-службе Департамента полиции Алматы ведутся работы по модернизации автоматизированной системы дорожного движения (АСУДД) с подключением к системе 93 светофорных объектов. Работы по второму этапу с подключением к АСУДД 357 светофорных объектов запланированы на 2021 год.

«Данная система обеспечит регулирование дорожного движения на перекрестках в режиме реального времени, с учетом фактической интенсивности движения по направлениям, подсчет статистики движения транспорта, работу табло обратного отсчета времени в адаптивном режиме, приоритетный пропуск специализированного транспорта. По завершению второго этапа система позволит изменять транспортные потоки, с учетом абсолютного, либо фиксированного (по выбору) приоритета общественного транспорта и машин оперативных служб. Кроме того, указанная система позволит считывать нагрузку на перекрестках в режиме реального времени и изменять транспортные потоки. Разрабатывается проектно-сметная документация на строительство 30 светофорных объектов и 70 регулируемых пешеходных переходов, а также оснащение 70 нерегулируемых пешеходных переходов LED-освещением и строительство 14 светофорных объектов с адаптивным управлением», – сказал начальник Департамента полиции Алматы Канат Таймерденов на совещании по вопросам совершенствования улично-дорожной сети и обеспечения безопасности дорожного движения в мегаполисе.

Основываясь на анализе ДТП, административная полиция Алматы предлагает установку дополнительной секции на следующих светофорных объектах: проспект Абая – улица Тлендиева, проспект Абая – улица Тургут Озала, проспект Райымбека – улица Емцова, проспект Рыскулова – улица Жангельдина.

По итогам восьми месяцев текущего года в результате принятых мер количество ДТП с пострадавшими снижено на 40,1%, количество погибших при ДТП на 42,3% .