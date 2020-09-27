За сутки в Казахстане выявлены 64 заболевших коронавирусом
За прошедшие сутки в Казахстане выявлены 64 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию, передает Trend со ссылкой на МИА «Казинформ».
В разрезе регионов: город Нур-Султан - 10 город Алматы - 3 Акмолинская область - 4 Актюбинская область - 2 Алматинская область - 2 Атырауская область - 4 Восточно-Казахстанская область - 17 Жамбылская область - 2 Западно-Казахстанская область - 2 Карагандинская область - 4 Костанайская область - 3 Мангистауская область - 2 Павлодарская область - 4 Северо-Казахстанская область - 5.
Всего в стране выявлены 107723 заболевших.
GIE: "Южный газовый коридор" играет важную роль в обеспечении энергобезопасности Юго-Восточной Европы
Лента новостей
Армянские вооруженные силы совершили масштабные провокации по всей протяженности фронта - минобороны Азербайджана
Вышел в эфир фильм из цикла "Формулы власти" памяти президента Франции Жака Ширака - проект Михаила Гусмана (ВИДЕО)
GIE: "Южный газовый коридор" играет важную роль в обеспечении энергобезопасности Юго-Восточной Европы
В настоящее время показатель заболеваемости в Грузии условно оценивается как темно-зеленая зона - замминистра
Шамиль Айрым: Поведение Никола Пашиняна говорит о том, что его политика далека от мира и стабильности
В Казахстане отмечается положительная тенденция в области раскрытия информации нефтегазовых компаний
Ракетно-артиллерийские войска азербайджанской армии выполняют боевые стрельбы из самоходных гаубиц «Мста-С» (ФОТО/ВИДЕО)
Делегация Азербайджана дала решительный отпор абсурдным заявлениям премьер-министра Армении на 75-ой сессии Генассамблеи ООН