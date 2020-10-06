60 заболевших коронавирусом выявили за сутки в Казахстане
За прошедшие сутки в Казахстане выявлен 60 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию, передает Trend со ссылкой на МИА «Казинформ».
В разрезе регионов: город Нур-Султан - 2, город Алматы - 5, Акмолинская область - 4, Алматинская область - 2, Атырауская область - 4, Восточно-Казахстанская область - 16, Жамбылская область - 1, Западно-Казахстанская область - 1, Карагандинская область - 6, Костанайская область - 2, Мангистауская область - 2, Павлодарская область - 5, Северо-Казахстанская область - 9. Туркестанская область - 1.
Всего в стране выявлены 108296 заболевших.
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