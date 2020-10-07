Экспорт зерна из Казахстана может составить 7-8 млн тонн – Минсельхоз РК

Экспорт зерна из Казахстана может составить 7-8 млн тонн. Об этом сообщил министр сельского хозяйства РК Сапархан Омаров в ходе онлайн-брифинга в Службе центральных коммуникаций, передает корреспондент МИА «Казинформ», передает Trend.

«99,5% на сегодняшний день убрано, намолочено 20 млн тонн зерна. По нашим расчетам, в чистом весе объем зерна будет составлять около 18,5 млн тонн, и экспортный потенциал из этого объема мы рассчитываем около 7-8 млн тонн», – сказал С.Омаров, отвечая на вопросы журналистов.

Министр сообщил, что, поскольку ситуация со сбором зерна складывается благоприятная, ограничений по экспорту зерна вводить не предполагается.

С.Омаров также обратился к производителям зерна и трейдерам с просьбой адекватно относиться к формированию цен на зерно на внутреннем рынке, потому, что «перегрев» цен может дать неправильный сигнал рынку, росту цен на муку и снижению конкурентоспособности казахстанского зерна на внешних рынках.

Напомним, в своем выступлении С.Омаров рассказал о новом Национальном проекте по развитию агропромышленного комплекса на следующую «пятилетку», который будет разработан в исполнение поручений Президента.

Основными задачами проекта будут: насыщение внутреннего рынка социально значимыми продтоварами; стабильное повышение доходов 1 млн сельских жителей; повышение производительности труда в 2,5 раза; увеличение экспорта переработанной продукции АПК в 2 раза. Также министр сообщил, что в Казахстане будут субсидировать затраты аграриев на внедрение научных разработок.