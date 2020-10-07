Казахстан усилит контроль на пунктах пропуска на госгранице

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил о необходимости усилить контроль на государственной границе из-за ухудшения эпидемической ситуации по коронавирусу в сопредельных странах, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"На фоне ухудшения эпидемиологической ситуации в сопредельных государствах необходимо усилить контроль на пунктах пропуска на государственной границе. По состоянию на 5 октября 2020 года в России выявлено 12 608 новых случаев коронавируса, прирост примерно 1%; в Узбекистане - 374 случая, прирост - 0,5%; в Киргизии - 244 случая, прирост тоже 0,5%. Нужно вернуть жесткий режим эпидемического контроля в аэропортах и на железнодорожных вокзалах, наладить экспресс-тестирование лиц, пребывающих из "красных зон", - сказал он в среду в ходе совещания по подготовке ко второй волне коронавируса.

По его словам, которые приводит пресс-служба главы государства, правительству надлежит тщательно изучить варианты оптимизации дорожного сообщения с зарубежными странами, особенно находящимися в зоне неблагоприятной ситуации.

Кроме того, президент считает важным не допустить срыва работы служб жизнеобеспечения и предусмотреть меры по их бесперебойному функционированию в случае ухудшения ситуации. "Акимы (главы администраций) должны обеспечить готовность стратегических объектов - ТЭЦ, водоканалов, крупных предприятий с учетом возможного ухудшения эпидемиологической обстановки", - подчеркнул Токаев.