ФНБ разработал различные сценарии на случай второй волны Covid-19

Казахстан 7 октября 2020 14:24 (UTC+04:00)
ФНБ разработал различные сценарии на случай второй волны Covid-19

В фонде «Самрук-Казына» обозначили главные задачи в случае второй волны COVID-19. Так, в приоритете стоит недопущение остановки производственных процессов, сохранение производственного персонала и обеспечение своевременной выплаты заработной платы. Об этом сегодня, 7 октября, в ходе онлайн-брифинга сообщил Управляющий директор по управлению активами и приватизации АО «ФНБ «Самрук-Казына» Алмасадам Саткалиев, передает МИА «Казинформ», передает Trend.

По его словам, Фонд готовится к различным вариантам развития ситуации, в том числе возможной второй волне пандемии.

«Полученный в разгар пандемии опыт показал, что Фонд справился с вызовами, нам удалось не допустить серьезного снижения основных производственных показателей, остановки производства или сокращений производственного персонала, зарплаты выплачивались своевременно», - сказал А. Саткалиев.

Как отметил спикер, в настоящее время Фондом проделана большая работа по корректировке планов мероприятий на случай рецидива эпидемии. Так, в первую очередь зарезервированы финансовые средства, а также проработана бесперебойная поставка и оперативный закуп соответствующих товаров, работ и услуг.

Кроме того, сформированы списки производственного персонала для последующего привлечения к работе сотрудников, уже перенесших КВИ и обеспечена готовность предприятий портфельных компаний и подрядных медицинских организаций к действиям по оказанию медпомощи.

А. Саткалиев также напомнил о предпринятых мерах во время первой волны коронавируса, по результатам которых Фонду удалось не допустить сокращений производственного персонала и остановки работы предприятий.

Так, для реагирования на реализовавшиеся и потенциальные риски был создан оперативный Штаб под председательством главы «Самрук-Қазына» Ахметжана Есимова. Во всех портфельных компаниях также работали штабы оперативного реагирования.

Как рассказал выступающий, для поддержания производственной деятельности, обеспечения финансовой стабильности и сохранения максимально эффективной структуры управления определен перечень критичных бизнес-процессов, нарушения которых могут привести к существенным неблагоприятным последствиям.

Для таких бизнес-процессов были определены варианты восстановления, перечень критичных материалов, оборудования, планы по обеспечению непрерывности деятельности, планы аварийного восстановления информационных систем и т.д.

Также в фонде был создан неснижаемый резерв индивидуальной защиты, лекарственных средств первой необходимости, организована их своевременная поставка, также был создан резерв кислородных концентраторов, укреплены системы первичной медико-санитарной помощи, а также приобретено недостающие медицинское оборудование и медизделия.

«Разработаны алгоритмы планов, так называемые А, В, С, которые продемонстрировали эффективность с минимальным влиянием на производственные процессы компании.План А, предусматривающий осуществление профилактических мероприятий по нераспространению КВИ. План В, предполагающий действия при ухудшении эпидемиологической обстановки в регионе и План С, предусматривающий действия при обнаружении случаев заражения в компании и/или на производственном объекте», - констатировал спикер.

Также он обозначил, что портфельными компаниями фонда ведется превентивная работа, направленная на борьбу с КВИ.

Так, проводится тестирование производственного персонала, производится изоляция заболевших и контактных лиц, увеличена продолжительность вахт. Достаточно большая часть персонала остается на дистанционной форме работы. При необходимости используется стратегия разделения персонала на бригады с исключением контактов. Также в Фонде рассказали о накопленном опыте по борьбе с КВИ. Например, в КТЖ созданы зоны для изоляции больных в случае заражения, так называемые карантинные уголки, в Эйр Астана осуществляется постоянный контроль и ревизия систем кондиционирования, вентиляции и т.д.

«В рамках подготовки к новой волне мы провели все необходимые предварительные мероприятия. На сегодняшний день главными задачами является недопущение остановки производства, обеспечение непрерывности деятельности портфельных компаний. Это ключевые вопросы жизнедеятельности, связанные с энерго, -теплоснабжением, услугами связи, передачи данных, услугами почты, железнодорожных, авиаперевозок, то есть имеющих ключевое значение для стабильной работы экономики страны», - подчеркнул управляющий директор.

Как продолжил спикер, еще одна важная задача – обеспечить своевременность запуска инвестиционных проектов, связанных, в том числе, и с поставкой оборудования, иностранной рабочей силы. В этой связи особое значение приобретает исполнение планов капитальных вложений.

В завершение выступления, А. Саткалиев сообщил, что в рамках подготовки к возможной второй волне Фонд продолжит информационную кампанию среди работников по вопросам соблюдения профилактических мер защиты от COVID-19 в соответствии с предписаниями Минздрава.

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