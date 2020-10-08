В Казахстане начато строительство завода по производству упаковки из легких металлов

БАКУ /Trend/ - Сегодня министр индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан заложил капсулу строительства первого в Центральной Азии завода по производству упаковки из легких металлов (алюминиевая банка) компании «KazAlPack», передает Trend со ссылкой на министерство индустрии и инфраструктурного развития.

Проект реализуется в рамках Программы «Экономика простых вещей» с объемом инвестиций в 23,4 миллиарда тенге.

Планируется производство 750 миллионов единиц алюминиевых банок и крышек для напитков объемом 450 мл в год . В проекте будет использоваться самая современная технология от компании «Stolle Machinery» (США) - мирового лидера в производстве подобного оборудования.

Продукция завода является импортозамещающей и позволит удовлетворить потребности отечественной пищевой промышленности в алюминиевой банки на 75%. Экспорт продукции предполагается на уровне 10% от объёма выпускаемой продукции.

На заводе площадью 22 тысячи кв. м будет размешена производственная линия длиной 800 метров, которая состоит из 13 производственных операции и ряда систем проверки качества.

В проекте предусмотрена применение полностью автоматизированных систем и измерительных оборудовании, благодаря этому скорость производственной линии составит 50 банок и крышек в секунду или 3000 штук в минуту.

Министр индустрии и инфраструктурного развития Б. Атамкулов, в целях обеспечения предприятия собственным сырьем предложил руководству компании освоить производство алюминиевого проката с использованием металла отечественного производства.

Запуск производства планируется в конце 2021 года с созданием 170 рабочих мест.