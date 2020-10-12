В Туркестанской области Казахстана развивают мясное животноводство
В рамках программы «Сыбага», направленной на развитие животноводства, крестьяне района получили льготные кредиты. В этом году в рамках данной программы закуплено 70 голов маточного поголовья крупного рогатого скота, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на региональную службу коммуникаций Туркестанской области, передает Trend.
В настоящее время в районе отмечается рост поголовья крупного рогатого скота. В этом году в Тюлькубасском районе запланирована реализация 265 голов крупного рогатого скота, по итогам 8 месяцев план выполнен на 113% и составил 299 голов.
Лента новостей
Азербайджанские НПО направили обращение международным организациям в связи с ракетным обстрелом Гянджи
Русские в соцсетях: Армяне будут кайфовать, портить наших девочек, "бабло срубать", а мы за них кровь проливать?
В Туркменистане продолжат работу по сокращению доли государственных отраслей народнохозяйственного комплекса
Эскалация нагорно-карабахского конфликта - результат несоблюдения международного права - посол Алжира
Армения совершила международный террор, нарушив гуманитарный режим прекращения огня и обстреляв Гянджу - депутат
Главред Day.az: Армения хочет спровоцировать Азербайджан на ответные удары и втянуть в конфликт ОДКБ
АО «Узбекнефтегаз» заключил контракты с российскими и украинскими компаниями на ремонт газогенераторных двигателей
ANAMA: Вооружение, используемое Арменией на гражданских территориях, противоречит принципам международного гуманитарного права (ФОТО)
Хикмет Гаджиев: Дипкорпус, послы, главы делегаций, военные атташе, главы международных организаций посетят Гянджу и Мингячевир
Армянские ВС вновь напали ночью на азербайджанских мирных жителей, как это было и во время Ходжалинского геноцида - депутат