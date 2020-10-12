В Туркестанской области Казахстана развивают мясное животноводство

В рамках программы «Сыбага», направленной на развитие животноводства, крестьяне района получили льготные кредиты. В этом году в рамках данной программы закуплено 70 голов маточного поголовья крупного рогатого скота, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на региональную службу коммуникаций Туркестанской области, передает Trend.

В настоящее время в районе отмечается рост поголовья крупного рогатого скота. В этом году в Тюлькубасском районе запланирована реализация 265 голов крупного рогатого скота, по итогам 8 месяцев план выполнен на 113% и составил 299 голов.