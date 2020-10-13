162 человека выздоровели от коронавируса в Казахстане за сутки

За прошедшие сутки в Казахстане 162 человека выздоровели от коронавирусной инфекции, передает Trend со ссылкой на Казинформ. В то же время в стране выявлены 70 заболевших с положительным ПЦР.

В разрезе регионов: город Нур-Султан - 3, город Алматы - 9, город Шымкент - 4, Акмолинская область - 5, Атырауская область - 8, Восточно-Казахстанская область - 11, Жамбылская область - 2, Западно-Казахстанская область - 5, Карагандинская область - 6, Костанайская область - 4, Павлодарская область - 1, Северо-Казахстанская область - 12. Всего в стране выявлены 108 901 заболевший.