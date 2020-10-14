Дальнейшее развитие АПК обсудили депутаты Сената Казахстана

В преддверии Парламентских слушаний депутаты Комитета по аграрным вопросам, природопользованию и развитию сельских территорий встретились с представителями Министерства сельского хозяйства. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Сената Парламента РК, передает Trend.

На 12% увеличился объём производства продуктов питания и составил 1 629 млрд тенге. доля отечественного производства во внутреннем потреблении составила более 80%. По данным Министерства сельского хозяйства, за период с 2016 по 2019 годы экспорт сельхозпродукции и продуктов её переработки вырос в полтора раза. В ходе встречи депутатам сообщили, что по итогам 8 месяцев текущего года объём валовой продукции сельского хозяйства увеличился на 4,9% и составил 2,4 трлн тенге.

Также парламентарии подчеркнули, что необходимо развивать программу субсидирования, расширить возможности по налоговым льготам для сельских предпринимателей. По информации Холдинга «КазАгро», за 9 месяцев текущего года объём финансирования аграрно-промышленного комплекса составил 325,1 млрд тенге, включая кредитование и лизинг. По итогам встречи предложения по решению проблем и развитию аграрно-промышленного комплекса будут сформированы и озвучены на Парламентских слушаниях 23 октября 2020 года.