«Сергек» с начала года «заработал» 230 миллионов тенге в Алматы

В Алматы за девять месяцев этого года камеры «Сергек» зафиксировали нарушения на 230 миллионов тенге, передает корреспондент МИА «Казинформ», передает Trend.

«230 миллионов тенге поступило от «Сергек» за девять месяцев. Из них 70% уже взыскано. По сравнению с прошлым годом, штрафов в этом году мало - примерно на 20-22%. Я думаю, что это из-за того, что люди начали соблюдать правила дорожного движения», - сказал в ходе онлайн-встречи с журналистами начальник ДП города Канат Таймерденов.

Он добавил, что по городу выставлено 414 постов «Сергек», до конца года появятся еще 362 камер.

Напомним, что аппаратно-программный комплекс «Сергек» фиксирует превышение скоростного режима, проезд на красный сигнал светофора, нарушение требований дорожных знаков, дорожной разметки, правил остановки или стоянки транспортных средств, а также несанкционированный заезд на полосу общественного транспорта.