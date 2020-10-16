Турецкая Göknur Gıda реализует в Казахстане крупный инвестпроект в сфере садоводства и переработки фруктов

Министр сельского хозяйства Сапархан Омаров провел переговоры с главой крупной турецкой компании по вопросам реализации в Казахстане инвестпроекта по закладке интенсивных фруктовых садов и строительства перерабатывающего предприятия, передает Trend со ссылкой на Министерство сельского хозяйства Казахстана.

В рамках рабочего визита в Турецкую Республику министр сельского хозяйства РК, Сапархан Омаров посетил производственные мощности компании Göknur Gıda в г. Нигде.

В ходе посещения завода министр ознакомился с технологической линией производства фруктовых соков, пюре, концентрата и биогаза. Кроме того, провел очередной раунд переговоров с учредителем компании Göknur Gıda Османом Асланали по вопросам реализации инвестиционного проекта в Казахстане, предусматривающий разбивку интенсивных фруктовых садов и создание аналогичной технологической производственной линии.

Указанный проект реализуется совместно с посольством Республики Казахстан в Турецкой Республике и АО "НК"Kazakh Invest".

Göknur Gıda основана в 1993 году, входит в число 500 крупнейших компаний Турции, имеет 2500 га собственных фруктовых садов, 5 производств, склады хранения фруктов в США, Европе, КНР и других странах. Оборот компании составляет 130 млн долл. США.

Потенциальными регионами для реализации проекта рассматриваются Алматинская, Жамбылская и Туркестанская области. Также достигнуты соответствующие договоренности казахстанских партнеров с компанией Göknur Gıda. Стоимость проекта составляет 204 млн долл. США. В рамках проекта предполагается создание 500 рабочих мест.