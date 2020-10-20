Почти на 40% вырос объем производства в фармацевтической промышленности

Казахстан 20 октября 2020 10:12 (UTC+04:00)
Почти на 40% вырос объем производства в фармацевтической промышленности

О росте объема производства в фармацевтической промышленности в 2020 году заявил министр индустрии и инфраструктурного развития РК Бейбут Атамкулов, передает Trend со ссылкой на МИА «Казинформ».

«По итогам 9 месяцев текущего года объем производства в фармацевтической промышленности вырос на 39,8%. Рост обеспечен с увеличением поставок лекарственных средств и медицинских изделий в рамках Гарантированного объема бесплатной медицинской помощи через Единого дистрибьютора «СК-Фармация», - сказал Бейбут Атамкулов на заседании Правительства.

По его словам, в фармацевтической промышленности страны производство лекарственных средств и медицинских изделий осуществляют 96 предприятий.

«Отечественными товаропроизводителями заключено 88 долгосрочных договора на 5 042 наименований лекарственных средств и медицинских изделий (996 ЛС и 4 046 МИ)», - отметил министр.

Он также сообщил, что отечественными предприятиями ежесуточно выпускаются 900 тысяч масок. На складах имеются 18 млн масок.

«При этом, производственные мощности предприятий позволяют выпускать до 1,2 млн. медицинских масок в сутки. При гарантированном закупе отечественные производители готовы увеличить ежесуточный объем производства до 1,5 млн. масок. Ежесуточно выпускается 330 тыс. пар перчаток. На складах имеется более 7 млн. пар. В ноябре т.г. мощности будут увеличены до 530 тыс. пар в сутки. 6 отечественных компаний сегодня выпускают 504 тыс. защитных костюмов в месяц. До конца года мощности будут увеличены до 1 миллиона. В случае второй волны пандемии предприятия фармацевтической отрасли готовы обеспечить необходимый объем лекарственных средств», - заверил Б. Атамкулов.

Тэги:
Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.
Почти на 40% вырос объем производства в фармацевтической промышленности
Почти на 40% вырос объем производства в фармацевтической промышленности
Более ста заболевших коронавирусом выявили в Казахстане за сутки
Более ста заболевших коронавирусом выявили в Казахстане за сутки
Увеличен экспорт туркменских тканей из синтетических комплексных нитей в ЕАЭС
Увеличен экспорт туркменских тканей из синтетических комплексных нитей в ЕАЭС
Loading Bars
Лента новостей
«Силовые машины» завершили комплектацию третьего гидроагрегата Фархадской ГЭС в Узбекистане Узбекистан 10:53
Новости о смертоносных ударах по Гяндже, Тертеру и Бейлагану привели меня в ужас - баронесса Николсон Нагорно-карабахский конфликт 10:51
Цены на азербайджанскую нефть 19 октября изменились разнонаправленно Финансы 10:49
Глава МИД Азербайджана встретился со спикером парламента Турции Политика 10:46
Звонки Пашиняна лидерам мировых государств - СПИСОК Политика 10:42
Туркменское предприятие выпускает большой объем защитных масок в день Бизнес 10:41
Нынешнее руководство Армении плохо умеет решать реальные проблемы - российский политтехнолог Нагорно-карабахский конфликт 10:35
Джек Ма в 2020 году возглавил рейтинг богатейших людей Китая Другие страны 10:20
TAP будет проводить тестирование рынка не реже одного раза в два года Энергетика 10:20
В Туркменистане проходит сбор урожая бобовых культур Бизнес 10:16
Драгоценные металлы в Азербайджане дешевеют Финансы 10:13
Курс лари на вторник – 3,2117 GEL/$1 Грузия 10:12
Почти на 40% вырос объем производства в фармацевтической промышленности Казахстан 10:12
БТА прокомментировало опоздание автобусов Общество 10:12
Победы Азербайджана обусловили правильная политика, героизм армии и воля народа - депутат Политика 10:04
Запущен проект "Письмо солдату онлайн" (ВИДЕО) Общество 10:00
Реконструкция двух каналов улучшит водоснабжение посевных площадей Тертерского, Геранбойского, Евлахского и Бардинского районов Экономика 09:43
Евро и рубль подорожали к манату Финансы 09:42
В Туркменистане определили сроки временного пребывания транспортных средств на территории страны Транспорт 09:39
В Праге прошла акция протеста против армянского террора (ФОТО) Общество 09:35
ВС Армении пополняют свои ряды террористами из разных стран - эксперт турецкого Фонда SETA Нагорно-карабахский конфликт 09:24
В Азербайджане приостанавливается процесс электронного перевода учащихся Общество 09:17
Ситуация в связи с COVİD-19 в Азербайджане будет зависеть от соблюдения гражданами рекомендаций - ВОЗ Общество 09:15
В январе-сентябре свыше 160 тыс. лиц в Азербайджане получили номер социального страхования Общество 09:13
Освобождение Худаферина вновь показало, насколько дальновидным политиком является Президент Ильхам Алиев - глава парламентского комитета Политика 09:10
Трамп подтвердил, что примет участие в дебатах США 08:55
Армянские наемники сбежали с поля боя и отказываются воевать Нагорно-карабахский конфликт 08:36
Новый список уничтоженной в ходе боевых действий техники ВС Армении Нагорно-карабахский конфликт 08:19
Минобороны Азербайджана о последних данных с фронта Политика 08:18
Более ста заболевших коронавирусом выявили в Казахстане за сутки Казахстан 07:50
Пик пандемии ковида в Грузии ожидают во второй половине ноября Грузия 07:40
К открытию "Валдая": телемост Москва-Баку на площадках Trend и "Вестника Кавказа" (ВИДЕО) Политика 07:31
30 стран инвестировали в иранский Казвин Экономика 07:30
Тропический шторм "Соудел" надвигается на Филиппины Другие страны 07:03
Трамп снова пообещал вывести американские войска из Афганистана США 06:41
Уничтожена очередная бронетехника ВС Армении (ВИДЕО) Нагорно-карабахский конфликт 06:24
Власти Бразилии заявили об эффективности нитазоксанида в лечении COVID-19 Другие страны 06:14
Трамп утверждает, что США модернизировали ядерное оружие до недостижимого уровня США 05:44
НАТО планирует построить космический центр в Германии Европа 05:21
Лига чемпионов может быть расширена до 36 команд с 2024 года Спорт 04:54
Свыше 30 млн человек проголосовали досрочно на выборах в США США 04:33
Число заразившихся коронавирусом в Аргентине превысило 1 млн Другие страны 04:14
Зонд OSIRIS-REx попытается забрать грунт с астероида Бенну В мире 03:55
Ученые обнаружили пользу кокосового масла при лечении COVID-19 В мире 03:37
Трамп призвал ФБР провести расследование в отношении Байдена США 03:11
Этап серии Гран-при по фигурному катанию во Франции отменен Спорт 02:50
Кабмин Ирландии ввел режим наивысшей эпидемиологической опасности по всей стране Европа 02:31
Землетрясение магнитудой 7,4 произошло у берегов Аляски США 02:14
УЕФА на пять лет сократит призовые в еврокубках из-за пандемии коронавируса Спорт 01:46
СБ ООН обсудил контроль за прекращением огня в Нагорном Карабахе Нагорно-карабахский конфликт 01:45
WSJ: Intel договаривается о продаже сегмента за $10 млрд южнокорейской SK Hynix В мире 01:29
В Москве за сутки умерли 49 пациентов с коронавирусом Россия 01:13
К инициативе по вакцинам COVAX присоединились 184 страны В мире 00:52
Свыше 305 тысяч человек выздоровели от коронавируса в Турции Турция 00:37
США расширили черный список по Ирану Политика 00:23
Трамп пообещал, что сдаст тест на коронавирус перед дебатами США 00:04
Очередное тестирование выявило восемь случаев заражения коронавирусом в клубах АПЛ Спорт 19 октября 23:41
В Бишкеке впервые выявлены повторные случаи заражения COVID-19 Кыргызстан 19 октября 23:25
Иран готов к равным выплатам семьям пассажиров сбитого Boeing Политика 19 октября 23:23
Премьер Грузии пригрозил штрафами заведениям нарушающим правила Грузия 19 октября 23:20
Ереван пытается манипулировать ОДКБ - используя национализм и русофобию Армения 19 октября 23:16
Трамп объявил, что исключит Судан из списка спонсоров терроризма после выплаты компенсации США 19 октября 23:04
Успешный военный опыт Азербайджана привёл в восторг украинского эксперта Политика 19 октября 22:52
Военные трофеи, захваченные у ВС Армении в Джабраильском и Физулинском направлениях (ВИДЕО) Политика 19 октября 22:45
Новак заявил, что цена нефти соответствует текущей ситуации на рынке Энергетика 19 октября 22:27
В Испании изолируют целый регион с населением около 650 тыс. человек из-за пандемии Европа 19 октября 22:20
Президент Ильхам Алиев: Мы погнали армию Армении с наших земель так, что у них только пятки сверкают Политика 19 октября 22:08
Министр юстиции проинформировал посла Германии в нашей стране о военных преступлениях Армении Политика 19 октября 22:07
Страны ОПЕК+ договорились исполнять соглашения в полном объеме Энергетика 19 октября 22:06
Президент Ильхам Алиев о возможности ввода военных наблюдателей Политика 19 октября 21:58
Президент Ильхам Алиев: Я удивлен тому, что определенная часть российского политического истеблишмента поддерживает преступный террористический режим Армении Политика 19 октября 21:51
Президент Ильхам Алиев: В схеме вооружения Армении замешаны крупные российские предприниматели армянского происхождения, известные торговцы оружием Политика 19 октября 21:47
Президент Ильхам Алиев: В последний момент Армения отказалась от возврата Кяльбаджара и Лачина Политика 19 октября 21:41
Президент Ильхам Алиев: Азербайджан еще раз подтверждает свою позицию по Лачинскому коридору, который является частью базовых принципов Политика 19 октября 21:35
Президент Ильхам Алиев: Если армянская сторона выразит готовность вывести войска с оккупированных территорий, тогда вопрос о так называемых наблюдателях может быть рассмотрен Политика 19 октября 21:29
Президент Ильхам Алиев: Мы тоже хотим мира, но в отличие от Армении, мы также хотим территории, которые по праву нам принадлежат Политика 19 октября 21:23
Президент Ильхам Алиев: Ни одна страна с нашей стороны в конфликт не вовлечена, никаких террористов с нашей стороны нет Политика 19 октября 21:17
Президент Ильхам Алиев: Вся вина за то, что сейчас происходит, лежит лично на Пашиняне Политика 19 октября 21:09
Президент Ильхам Алиев: Нам предлагается пойти на одностороннюю уступку Армении, в то время, как ничего не предлагается взамен Политика 19 октября 21:06
Президент Ильхам Алиев: Армения проявила неуважение к посредникам, к своим обязательствам Политика 19 октября 20:54
Президент Ильхам Алиев: Азербайджан готов вновь приостановить военные действия и решить вопрос за столом переговоров Политика 19 октября 20:51
Президент Ильхам Алиев: Вся деятельность нового армянского руководства была направлена на то, чтобы сорвать переговорный процесс Политика 19 октября 20:48
На улицах Торонто прошла акция протеста против агрессивной политики Армении (ВИДЕО, ФОТО) Социум 19 октября 20:05
Состоялся телефонный разговор между главой МИД Азербайджана и президентом Международной Тюркской академии Политика 19 октября 19:46
Премьер-министр Азербайджана встретился с делегацией во главе со спикером парламента Турции (ФОТО) Политика 19 октября 19:14
На оккупированных территориях Азербайджана уничтожено 82 вида эндемиков Кавказа Общество 19 октября 19:09
Правящая партия Азербайджана направила обращения свыше 50 партиям и международным организациям Политика 19 октября 19:07
Газпромбанк в 2020 году ожидает спад экономики Азербайджана на уровне 3,5-4 % Финансы 19 октября 19:05
В МИД Германии будет направлена ​​нота по поводу незаконного визита членов Бундестага в Карабах - МИД Азербайджана Политика 19 октября 19:02
Весь мир знает, что Азербайджан занимает справедливую позицию - глава госкомитета Политика 19 октября 18:59
Состоялся телефонный разговор между главами МИД Азербайджана и Франции Политика 19 октября 18:55
Армения должна быть усажена за стол переговоров как страна-оккупант - Севиль Микаилова дала интервью телеканалу CNN Türk (ВИДЕО) Политика 19 октября 18:51
Ханым Ахмадиева приняла участие в российском проекте "Ты супер!" (ФОТО/ВИДЕО) Культура 19 октября 18:45
Aзербайджанцы, проживающие в США, потребовали справедливости от CNN Нагорно-карабахский конфликт 19 октября 18:39
Роман Газенко на площадке Baku Network об особенностях освещения карабахского конфликта российскими СМИ (ВИДЕО) Нагорно-карабахский конфликт 19 октября 18:35
Пашинян готов к переговорам по Нагорному Карабаху Нагорно-карабахский конфликт 19 октября 18:28
Азербайджан полностью обеспечивает безопасность нефтегазовых проектов международного значения- помощник Президента Экономика 19 октября 18:24
Известный в Португалии художник: В Азербайджане живут тысячи армян, а в Армении – ни одного азербайджанца (ВИДЕО) Социум 19 октября 18:22
ОДКБ надо задуматься, а нужен ли им такой подлый союзник как Армения – заслуженный деятель искусств Рафик Сеидзаде Социум 19 октября 18:21
МВФ прогнозирует объем валютных резервов Центробанка Азербайджана в 2020-21 гг. на уровне $6,3 млрд Финансы 19 октября 18:00
Все новости