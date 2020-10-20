Почти на 40% вырос объем производства в фармацевтической промышленности

О росте объема производства в фармацевтической промышленности в 2020 году заявил министр индустрии и инфраструктурного развития РК Бейбут Атамкулов, передает Trend со ссылкой на МИА «Казинформ».

«По итогам 9 месяцев текущего года объем производства в фармацевтической промышленности вырос на 39,8%. Рост обеспечен с увеличением поставок лекарственных средств и медицинских изделий в рамках Гарантированного объема бесплатной медицинской помощи через Единого дистрибьютора «СК-Фармация», - сказал Бейбут Атамкулов на заседании Правительства.

По его словам, в фармацевтической промышленности страны производство лекарственных средств и медицинских изделий осуществляют 96 предприятий.

«Отечественными товаропроизводителями заключено 88 долгосрочных договора на 5 042 наименований лекарственных средств и медицинских изделий (996 ЛС и 4 046 МИ)», - отметил министр.

Он также сообщил, что отечественными предприятиями ежесуточно выпускаются 900 тысяч масок. На складах имеются 18 млн масок.

«При этом, производственные мощности предприятий позволяют выпускать до 1,2 млн. медицинских масок в сутки. При гарантированном закупе отечественные производители готовы увеличить ежесуточный объем производства до 1,5 млн. масок. Ежесуточно выпускается 330 тыс. пар перчаток. На складах имеется более 7 млн. пар. В ноябре т.г. мощности будут увеличены до 530 тыс. пар в сутки. 6 отечественных компаний сегодня выпускают 504 тыс. защитных костюмов в месяц. До конца года мощности будут увеличены до 1 миллиона. В случае второй волны пандемии предприятия фармацевтической отрасли готовы обеспечить необходимый объем лекарственных средств», - заверил Б. Атамкулов.