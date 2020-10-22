141 случай коронавируса выявили в Казахстане
За прошедшие сутки в Казахстане выявлен 141 заболевший с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию. Об этом передает Trend со ссылкой на МИА «Казинформ».
В разрезе регионов: город Нур-Султан - 15, город Алматы - 11, город Шымкент - 3, Акмолинская область - 9, Актюбинская область - 5, Алматинская область - 11, Атырауская область - 12, Восточно-Казахстанская область - 21, Жамбылская область - 2, Западно-Казахстанская область - 6, Карагандинская область - 16, Костанайская область - 5, Кызылординская область - 1, Мангистауская область - 2, Павлодарская область - 12, Северо-Казахстанская область - 9, Туркестанская область - 1.
Всего в стране выявлены 109 907 заболевших.
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