В Казахстане планируют продлить запрет на импорт дизельного топлива

Министр энергетики Нурлан Ногаев посетил Павлодарскую область с рабочим визитом. Вместе с главой региона Абылкаиром Скаковым они побывали на двух теплоэлектроцентралях, Павлодарском нефтехимическом заводе и ТОО «Нефтехим LTD», передает Trend со ссылкой на Минэрго Казахстана.

На ТЭЦ-1, входящей в состав АО «Алюминий Казахстана», делегации рассказали об электро- и теплоснабжении города. Сегодня на предприятии, которое имеет более чем 50-летнюю историю, стараются создавать максимально комфортные условия для своих сотрудников, что в свою очередь позволяет заинтересовать и привлечь молодые кадры.

На ТЭЦ-3, которая является подразделением АО «Павлодарэнерго», Нурлану Ногаеву и Абылкаиру Скакову доложили о модернизации основного оборудования.

На базе ТОО «Нефтехим LTD» Министр энергетики и аким Павлодарской области побывали в цехах производства метилтретбутилэфира и полипропилена. В этом году на заводе планируют довести объемы выпуска полипропилена до 40 тысяч тонн. В прошлом и позапрошлом годах этот показатель составил около 33 тысяч тонн.

Следующей точкой визита стал Павлодарский нефтехимический завод. На заводе занимаются производством автомобильного бензина, топлива для реактивных двигателей марки ТС-1, дизельного топлива, котельного топлива (мазут), кокса нефтяного, дорожного битума и т.д.

В ходе визита, отвечая на вопросы журналистов, Нурлан Ногаев рассказал о планах Министерства энергетики.

"Мы планируем продлить запрет на импорт дизельного топлива до апреля следующего года, за исключением зимнего и арктического топлива. Хочу отметить, что окончательное решение по этому вопросу еще не принято, но имеются предпосылки затоваривания дизельным топливом внутреннего рынка", - рассказал Нурлан Ногаев. "В целом хочу отметить, что благодаря руководству страны и правительства, во время пандемии государственными органами принимались меры для исключения затоваривания хранилищ. Благодаря этому, мы избежали остановки наших заводов и смогли сохранить баланс на внутреннем рынке ГСМ",- добавил он.

(Редактор: Наталья Кочнева)