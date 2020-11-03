Аким Жамбылской области Казахстана подписал меморандум с Международным секретариатом G-Global

В Таразе состоялось подписание меморандума о взаимном сотрудничестве между акиматом Жамбылской области и международным Секретариатом «G-Global». Стороны подтвердили готовность в проведении совместных мероприятий в области устойчивого социально-экономического роста, привлечения инвестиций, охраны окружающей среды, «зеленой» экономики, туризма и экотуризма на платформе «G- Global».

От акимата Жамбылской области меморандум подписал глава региона Бердибек Сапарбаев, от Секретариата «G-Global» - его руководитель Серик Нугербеков.

Гости прибыли к нам с двумя важными проектами. Первый из них предполагает внедрение в тестовом режиме экосистемы «Sirius market», суть которой заключается в доставке товаров различного назначения непосредственно от производителя к потребителю, исключая посредников. Второй проект связан с лечением больных онкологическими заболеваниями в амбулаторных условиях с применением современной методологии.

- Мы всегда поддерживаем проекты, направленные на социально-экономическое развитие нашего региона. Нам нужны новые идеи и новые технологии. У нас уже имеется опыт работы с солидными инвесторами. Готовы мы оказать содействие и в реализации ваших предложений – сказал Б.Сапарбаев.