Свыше 700 заболевших коронавирусом выявлено в Казахстане за сутки

Казахстан 8 ноября 2020 07:30 (UTC+04:00)
Свыше 700 заболевших коронавирусом выявлено в Казахстане за сутки

За прошедшие сутки в Казахстане выявлены 723 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию, передает Trend со ссылкой на «Казинформ».

В разрезе регионов:

город Нур-Султан - 49

город Алматы - 28

город Шымкент - 6

Акмолинская область - 43

Актюбинская область - 8

Алматинская область - 11

Атырауская область - 5

Восточно-Казахстанская область - 353

Жамбылская область - 4

Западно-Казахстанская область - 43

Карагандинская область - 17

Костанайская область - 57

Мангистауская область - 3

Павлодарская область - 63

Северо-Казахстанская область - 32

Туркестанская область - 1

Всего в стране выявлены 116162 заболевших.

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