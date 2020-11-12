Производство промышленной продукции увеличилось в 11 регионах РК

Казахстан 12 ноября 2020 10:13 (UTC+04:00)
Производство промышленной продукции увеличилось в 11 регионах РК

В январе-октябре 2020 года по сравнению с январем-октябрем 2019 года сократилась добыча сырой нефти, природного газа и добыча металлических руд. Об этом передает Trend со ссылкой на МИА «Казинформ».

Возросли объемы производства продуктов питания, напитков, деревянных изделий, фармацевтических продуктов и машиностроения. Снизилось производство продуктов нефтепереработки и химической промышленности.

Увеличение объемов производства промышленной продукции наблюдалось в 11 регионах республики.

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