Цех мощностью два миллиона масок в месяц запустили в Туркестанской области Казахстана

В Сайрамском районе Туркестанской области запущен цех, который в месяц может производить два миллиона масок, передает Trend со ссылкой на МИА «Казинформ».

Проект по производству медицинских масок реализует ТОО «S MEDICAL». Станки для производства закуплены в Китае. По словам директора товарищества Мажита Мауленова, цех способен производить до 2 млн штук масок в месяц.

Стоимость проекта 80,4 млн. тенге. Созданы рабочие места на 30 человек, в сутки здесь шьют 80 тысяч штук защитных масок.

«В рамках этого большого проекта планируется производство одноразового медико-хирургического оборудования. Во время вспышки коронавируса было трудно найти простую маску. Поэтому в первую очередь мы приступили к шитью масок», – рассказал предприниматель.