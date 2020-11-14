704 случая коронавируса выявлены за сутки в Казахстане

За прошедшие сутки в Казахстане выявлены 704 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию. Об этом передает Trend со ссылкой на «Казинформ».

В разрезе регионов: город Нур-Султан - 86 город Алматы - 77 город Шымкент - 5 Акмолинская область - 35 Актюбинская область - 7 Алматинская область - 20 Атырауская область - 12 Восточно-Казахстанская область - 248 Жамбылская область - 6 Западно-Казахстанская область - 35 Карагандинская область - 17 Костанайская область - 52 Кызылординская область - 2 Мангистауская область - 1 Павлодарская область - 49 Северо-Казахстанская область - 51 Туркестанская область - 1.

Всего в стране выявлены 119833 заболевших.