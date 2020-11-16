По данным Комитета госдоходов МФ РК и АО «КТЖ» за 4 месяца 2020-2021-го маркетингового года (1 июля 2020 года – 30 июня 2021 года) Казахстан экспортировал 2 млн 734 тысячи тонн зерновых и муки в зерновом эквиваленте. В том числе 1 млн 934 тысячи тонн пшеницы и 701 тысяча тонн муки в зерновом эквиваленте, передает Trend со ссылкой на Министерство сельского хозяйства Казахстана.

Для сравнения: в прошлом маркетинговом году за первые 4 месяца из Казахстана было вывезено около 2 млн 617 тысяч тонн (-4%) зерна и муки, в т.ч. 1 млн 624 тысячи тонн пшеницы (-16%) и 628 тысяч тонн муки в зерновом эквиваленте (-10%).

Экспорт других зерновых (ячмень, овес, кукуруза, рис, гречиха, просо и т.д.) за 4 месяца 2020-2021 маркетингового года составил 98 тысяч тонн, в том числе 76 тысяч тонн ячменя, который, как отмечалось выше, импортировал Иран.

Большая часть пшеницы и пшеничной муки в этом году, как и прежде, реализована в страны Центральной Азии: 1 млн 293 тысячи отгрузили в Узбекистан, 406 тысяч тонн – в Таджикистан. Объемы продаж в Кыргызстан и Туркменистан намного скромнее – 38 и 11 тысяч тонн, соответственно.

В Афганистан с 1 июля т.г. вывезено уже около 593 тысячи тонн, в Китай – 194 тысячи тонн.

В последние годы также отмечалось снижение продаж зерна и муки в Грузию, которая до 2014 года входила в число приоритетных рынков. В прошлом маркетинговом году Казахстан продал в эту страну всего 2,6 тысячи тонн зерна и муки, а в новом отгрузок в Грузию не было совсем.

Также отмечается закономерность снижения интереса ряда стран к казахстанской муке. Так, например, Узбекистан, являющийся крупнейшим импортером казахстанской продукции, в 2011/2012 маркетинговом году закупил 1,3 млн тонн муки, в 2015/2016 м.г. – 843 тысячи тонн, в 2019/2020 м.г. – 345 тысяч, а за 4 месяца 2020/2021 м.г. – всего 103 тысячи тонн.

Исключение составляют Афганистан и Китай, которые в последние годы только наращивали объемы импорта казахстанской муки.

Определенный интерес участников рынка традиционно вызывает информация об объемах транзита зерна и муки через Казахстан.

В июле 2020 года через территорию нашей республики в другие страны провезли 17,4 тысячи тонн зерна, в августе – 32,8 тысячи тонн, в сентябре – 25,5 тысяч тонн, в октябре – около 25 тысяч тонн. Наибольший объем груза получил Кыргызстан – почти 42 тысячи тонн.

Динамика транзита муки пшеничной: 9,6 тысячи тонн в июле, 11 тысяч – в августе, 8 тысяч – в сентябре, 12 тысяч – в октябре. Большая часть грузов предназначалась Афганистану – 48 тысяч тонн.

Общий транзит зерна и муки в зерновом эквиваленте составил 160 тысяч тонн.

При этом, импорт зерна в Казахстан из РФ превысил 166 тысяч тонн.